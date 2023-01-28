За публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури до 10 років за ґратами засуджено двох учасників незаконних збройних формувань РФ, які воювали проти Збройних сил України у Донецькій області.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Відтак, зрадникам призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі кожному. Прокурорами у суді доведено, що у серпні 2014 року мешканець селища міського типу Пантелеймонівка Горлівського району вступив до лав “1-ої Гв. ОМСБр ДНР”, де обійняв посаду водія-електрика командно-штабної машини взводу зв’язку.

Перебуваючи за місцем дислокації підрозділу у Старобешівському районі, він обслуговував техніку учасників незаконних збройних формувань. Також “служив” механіком у “5 ОМСБр “Оплот”.

За даними правоохоронців, другий засуджений – мешканець Камчатського краю РФ прибув на тимчасово окуповану територію Донецької області у жовтні 2015 року. Він воював проти Збройних сил України у складі “11-ої Гв. ОМСП батальйону “Восток” “ДНР”. Як старший стрілець брав участь у бойових діях в районі с. Піски Ясинуватського району.

За публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури судом визнано винними двох громадян у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, участі у терористичній організації та незаконних збройних формуваннях (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України).