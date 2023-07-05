Джерело: СБУ.
Контррозвідники СБУ затримали інформаторку російської спецслужби під час контрдиверсійних заходів у фронтових районах Донеччини у січні 2023 року.
За матеріалами української спецслужби суд призначив їй 10 років тюремного ув’язнення.
Насамперед зловмисниця намагалась виявити і передати агресору місця базування та переміщення військової техніки ЗСУ поблизу Бахмута.
Як встановили слідчі, фігуранткою є мешканка Дружківки Донецької області. У липні 2022 року її залучив до співпраці представник ФСБ РФ.
Комунікацію з ним колаборантка підтримувала через месенджер, а передавала розвіддані у вигляді текстових повідомлень і скріншотів з “Google Maps”, на яких позначала українські об’єкти.
При затриманні у зловмисниці виявлено мобільний телефон із доказами листування з представником спецслужби РФ.
На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисницю винною за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).
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