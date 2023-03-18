Про це інформує пресслужба СБУ.
Українські захисники взяли їх у полон під час бойових дій на Бахмутському та Вугледарському напрямках. За матеріалами СБУ суд призначив одному із фігурантів – 10 років ув’язнення, іншим трьом – 12 років.
Серед засуджених – командир мотострілецького взводу 2-го армійського корпусу РФ.
З 2014 року він брав участь у бойових діях проти сил АТО, а після початку широкомасштабного вторгнення давав накази на обстріли українських міст на сході із самохідних артилерійських установок “Піон”.
Ще один бойовик після 24 лютого минулого року штурмував населені пункти в Донецькій та Луганській областях.
Також засуджено загарбника, який у складі 5-ї окремої мотострілецької бригади “Оплот” брав участь у спробах захоплення селища Велика Новосілка.
Крім цього, термін ув’язнення отримав бойовик, який з 2014 року перебувавав у складі створеного агресором “розвідувального управління республіканської гвардії ДНР”.
У лавах терористів він охороняв російські тюрми, де незаконно утримували учасників руху опору, а після повномасштабного вторгнення атакував українські міста на східному фронті.
- Пілота Збройних сил Російської Федерації, який бомбардував цивільні об’єкти Харківської області, визнано винним й засуджено до 12 років позбавлення волі.
- Двох бойовиків терористичної організації “ЛНР”, яких взяли у полон українські військові, засудили до довготривалого ув’язнення. Вони проведуть за ґратами до 9 та 10 років.