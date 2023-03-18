За матеріалами СБУ тюремні строки отримали ще 4 бойовики, які воювали проти України у складі підрозділів Південного військового округу ЗС РФ.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Українські захисники взяли їх у полон під час бойових дій на Бахмутському та Вугледарському напрямках. За матеріалами СБУ суд призначив одному із фігурантів – 10 років ув’язнення, іншим трьом – 12 років.

Серед засуджених – командир мотострілецького взводу 2-го армійського корпусу РФ.

З 2014 року він брав участь у бойових діях проти сил АТО, а після початку широкомасштабного вторгнення давав накази на обстріли українських міст на сході із самохідних артилерійських установок “Піон”.

Ще один бойовик після 24 лютого минулого року штурмував населені пункти в Донецькій та Луганській областях.

Також засуджено загарбника, який у складі 5-ї окремої мотострілецької бригади “Оплот” брав участь у спробах захоплення селища Велика Новосілка.

Крім цього, термін ув’язнення отримав бойовик, який з 2014 року перебувавав у складі створеного агресором “розвідувального управління республіканської гвардії ДНР”.

У лавах терористів він охороняв російські тюрми, де незаконно утримували учасників руху опору, а після повномасштабного вторгнення атакував українські міста на східному фронті.