До +12 та без істотних опадів: прогноз погоди на 17 березня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Цього дня в українських регіонах хмарно з проясненням та без істотних опадів.
Вітер переважно північний 7-12 м/с.
Вдень у більшості областей від +4 до +9 градусів. Найпрохолодніше буде у Карпатах – всього +1…+6 градусів. Водночас у південних регіонах повітря прогріється до +12 градусів.
У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північний 7-12 м/с. Вдень у столиці +6…+8 градусів.
- За даними синоптиків, у березні в Україні середня місячна температура передбачається 2-7° тепла, що на 2° вище за норму.