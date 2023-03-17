До +12 та без істотних опадів: прогноз погоди на 17 березня

За даними синоптиків у п'ятницю, 17 березня, в Україні хмарно з проясненням та без опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Цього дня в українських регіонах хмарно з проясненням та без істотних опадів.

Вітер переважно північний 7-12 м/с.

Вдень у більшості областей від +4 до +9 градусів. Найпрохолодніше буде у Карпатах – всього +1…+6 градусів. Водночас у південних регіонах повітря прогріється до +12 градусів.

У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північний 7-12 м/с. Вдень у столиці +6…+8 градусів.