російсько-українська війна
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До +12 та без істотних опадів: прогноз погоди на 17 березня

За даними синоптиків у п'ятницю, 17 березня, в Україні хмарно з проясненням та без опадів.

П’ятниця, 17 березня 2023, 07:15
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Цього дня в українських регіонах хмарно з проясненням та без істотних опадів.

Вітер переважно північний 7-12 м/с.

Вдень у більшості областей від +4 до +9 градусів. Найпрохолодніше буде у Карпатах – всього +1…+6 градусів. Водночас у південних регіонах повітря прогріється до +12 градусів.

У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північний 7-12 м/с. Вдень у столиці +6…+8 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC

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