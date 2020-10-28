Кіт Раньєр, засновник культу NXIVM, засуджений до 120 років в'язниці за рекет, секс-торгівлю, сексуальну експлуатацію дітей та торгівлю людьми.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У вівторок, 27 жовтня, федеральний суд в Брукліні оголосив вирок 60-річному Кіту Раньєру, якого звинувачують у рекеті, сексуальній торгівлі та експлуатацію дітей, торгівлю людьми. Його засуджено до 120 років в’язниці.

П’ятнадцять жертв Раньєра виступили з заявами під час винесення йому вироку. Однією з таких жертв стала жінка, що 15 років тому, коли їй було 15, а Раньєру 45, мала з ним статевий зв’язок. Водночас Раньєр фотографував її оголеною.

“Хоча він приховував наші сексуальні стосунки від інших, він казав мені, пояснюючи те, що відбувається, тим, що я дуже зріла для свого віку. І тепер я знаю, що це було неправдою, я була дитиною. Він використав мою невинність, щоб робити зі мною все, що він хоче, не тільки сексуально, а й психологічно”, — йдеться у заяві жертви.

Батько жінки, ім’я якої не розголошується, став на захист Раньєра, якого він називає “чесною, блискучою та веселою” людиною.

Сам Раньєр напередодні суду продовжував наголошувати на власній невинуватості та стверджувати, що прокурори неправомірно діяли під час ведення його суду. Водночас у інтерв’ю NBC News минулої п’ятниці Раньєр вибачився за свою участь в NXIVM.

“Я перепрошую за свою участь у всьому цьому, у болі і стражданнях. Я брав участь. Я був лідером спільноти. І це дійшло до цього. […] Це жахлива ситуація”, — сказав він.

Що це за культ?

NXIVM заснували у березні 1998 року Кіт Раньєр і медсестра відділення психіатрії Ненсі Зальцман як “компанію персонального розвитку”, яка пропонує навчання за “Програмами управлінського успіху” і різноманітні техніки саморозвитку.

До 2003 року за програмами компанії займалися близько 3,7 тисяч осіб, після кількість учасників зросла до 17 тисяч. Серед них були і відомі персони, як головний хірург США Антонія Новелло, дочка колишнього президента Мексики Вісенте Фокса та інші. Пізніше до роботи компанії були залучені актриси Крістін Кройк і Еллісон Мек, які входили до відділення компанії в Ванкувері.

Програма та методика тренінгів, що проводилися компанією NXIVM, були і залишаються комерційною таємницею, а їх учасники підписували договори про нерозголошення.

Відомо, що на семінарах NXIVM студенти повинні були називати Кіта Раньєрі “Авангардом”, “Лідером” або “Грандмастером”, а Ненсі Зальцман — “Префектом”. У самій NXIVM такі титули пояснювалися тим, що Раньєр нібито був керівником філософського руху, а Зальцман стала його першою ученицею

Одним з основних ідеологічних документів NXIVM було “Програмна заява” з 12 пунктів, що учасники семінарів заучували напам’ять і регулярно повторювали. Так вони повинні були очиститися від паразитичних звичок, пообіцяти привести інших людей на ці курси і інше. Заняття-інтенсиви проводилися 16 днів поспіль по 12 годин на день. Ціна такого курсу навчання становила 7500 доларів США.

Крім плати за навчання, від учасників було потрібно вносити в заставу так зване “забезпечення”. Така застава могла бути внесена як штраф за порушення, наприклад, пропуск заняття в спортивному залі. Для досвідчених учасників завдатком могли бути не тільки гроші, але і якийсь компромат на них же.

Серед учнів була градація. У деяких практиках більш досвідчені учні займалися з “новачками”. Як знаки відмінності використовувалися різнокольорові пояси, на зразок тих, що використовуються з тією ж метою в різних школах бойових мистецтв.

При цьому вчителі запевняли учасників тренінгів, що існує певна група осіб — “Подавлювачі” — які будуть намагатися перешкодити розвитку учнів. Ті, хто йшли з NXIVM, таврувалися як “пропащі”, “люціферіанци” та інше.

Dominus Obsequious Sororium

Одночасно існували кілька пов’язаних з NXIVM організацій: “Райдужний культурний сад”, жіноче товариство Jness, чоловіче “Товариство захисників”.

Згодом Кіт Раньєр і Еллісон Мек створили таємне товариство Dominus Obsequious Sororium, або скорочено DOS, яке діяло в Нью-Йорку, Канаді та Мексиці.

Це таємне сестринство було свого роду рабовласницьким багаторівневим маркетингом. Кожна з секс-рабинь Кіта Раньєра могла завербувати ще шість жінок, які ставали її рабинями, а згодом могли стати рабовласницями залучених ними.

Кожна нова учасниця таємного товариства повинна була надати своїй пані або самому Раньєрі як “забезпечення” інтимні фото, особисту інформацію або компромат, які потім використовувалися для того, щоб погрозами їх поширення примусити жінок залишатися в організації.

Рабині рабинь Раньєра виконували за наказом своїх господинь домашню або іншу роботу. При цьому вступати в інтимні стосунки мали винятково з Кітом Раньєром. До завдань господині входило стежити за зовнішнім виглядом рабинь, оскільки Раньєру подобалися виключно худі дівчата.

У 2017 році Еллісон Мек залучала до DOS канадську акторку Сару Едмондсон. Згодом Едмондсон розповіла, що при вступі в DOS дівчата повинні були пройти спеціальний обряд — роздягнутися, надіти маску для сну, лягти на масажний стіл і попросити, щоб їх “затаврувала”. “Тавро” ставили над стегном за допомогою медичного припікача, воно зображувало ініціали Раньєра — KR. Метою подібних садомазохістських практик оголошувалося “особистісне посилення” жінок.

Раньєр запевняв, що це сестринство не було пов’язано з NXIVM або іншим його бізнесом, жінки брали участь добровільно і були цілком здорові і щасливі.

Проте, у 2018 році Раньєр був заарештований за звинуваченням в кількох злочинах, пов’язаних з діяльністю таємного товариства DOS, включаючи секс-торгівлю і використання примусової праці. Він був затриманий в Мексиці, екстрадований в США.

Еллісон Мек була арештована 20 квітня 2018 року по звинуваченнях секс-торгівлі, рекеті, змові з метою секс-торгівлі і з метою використання примусової праці. За версією звинувачення, вона рекрутувала жінок в NXIVM і потім в DOS, примушувала їх до вступу в інтимні стосунки з Раньєрі і до роботи як служниць. 8 квітня 2018 року Еллісон Мек визнала себе винною. Вирок їй ще не винесено.

За подібними звинуваченнями також були затримані президент NXIVM Ненсі Зальцман і її дочка Лорен Зальцман, а також бухгалтер компанії Кеті Рассел. Вироки їм також ще не винесені.