Українські спортсмени отримають грошові винагороди від держави за завойовані медалі на ХХХІІ Олімпійських іграх у Токіо (Японія).

Про це поінформували в пресслужбі Міністерства молоді та спорту України.

У відомстві зазначили, що українські олімпійці вже покращили результат попередньої Олімпіади-2016 за загальною кількістю медалей.

Так, станом на сьогодні у скарбничці збірної України налічується 16 медалей: 1 “золото”, 5 срібних нагород та 10 бронзових. Для порівняння, на Олімпійських іграх у Ріо-2016 було здобуто 11 медалей, з яких: 2 “золота”, 5 срібних медалей, 4 “бронзи”.

При цьому останній день змагань у Токіо-2020 – 8 серпня. Відтак збірна України ще може завоювати додаткові медалі.

За виграні призові місця і медалі на Олімпіаді в Токіо українські спортсмени цьогоріч отримають від держави:

• за “золото” – 125 тисяч доларів;

• за “срібло” – 80 тисяч доларів;

• за “бронзу” – 55 тисяч доларів.

Загалом на підготовку, участь та відзначення українських спортсменів у літніх Олімпійських, Паралімпійських іграх у 2021 році в держбюджеті передбачили 1,3 млрд грн.

Нагадаємо, що 24 липня українська дзюдоїстка Дар’я Білодід завоювала бронзову медаль в Токіо (це була перша медаль для збірної України). Наступного дня ще одну “бронзу” збірній України приніс фехтувальник Ігор Рейзлін.

Згодом третю бронзову нагороду завоювали Олена Костевич та Олег Омельчук (у змішаному командному змаганні в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів).

Українець Михайло Романчук виборов бронзову медаль з плавання вільним стилем на дистанції 800 метрів на Олімпіаді, а згодом – срібну нагороду в плаванні на дистанції 1500 метрів вільним стилем (це перше “срібло” для збірної України в Токіо).

31 липня українська тенісистка Еліна Світоліна здобула бронзову медаль на Олімпійських іграх у Токіо. Це перша олімпійська медаль для українського тенісу.

22-річна українська спортсменка Ірина Коляденко здобула бронзову медаль у вільній боротьбі.

А український борець у греко-римському стилі Жан Беленюк виборов для України першу золоту медаль на Олімпіаді в Токіо. Водночас “срібло” здобув український борець Парвіз Насібов.