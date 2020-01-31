Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
У суботу в більшості областей України температура повітря очікується +5+10 градусів, а в неділю +6+13 градусів.
При цьому на Сумщині та Харківщині очікуються дощі, які можуть переходити у мокрий сніг, бо там буде трохи прохолодніше.
У Києві початок лютого також буде з періодичними дощами та поривчастим вітром західного походження. У суботу в Києві потепліє до +6, у неділю до +8 градусів.
- 2019 рік в Україні став найтеплішим за всю історію метеорологічних спостережень. Так, був перевищений навіть показник аномально теплого 2015 року, коли середня температура становила 10,5°С. Ще ніколи не було, щоб теплішими за норму виявилися всі 12 місяців.
- До Києва станом на 22 січня так і не прийшла метеорологічна зима.