У вихідні у більшості областей України очікується весняна погода, температура повітря піднімиться до +13.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

У суботу в більшості областей України температура повітря очікується +5+10 градусів, а в неділю +6+13 градусів.

При цьому на Сумщині та Харківщині очікуються дощі, які можуть переходити у мокрий сніг, бо там буде трохи прохолодніше.

У Києві початок лютого також буде з періодичними дощами та поривчастим вітром західного походження. У суботу в Києві потепліє до +6, у неділю до +8 градусів.