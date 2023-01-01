Першого січня 2023 року в Україні буде весняна погода. Протягом дня температура повітря становитиме від +8 до +14 градусів, у східній частині – від +4 до +9 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У перший день року в Україні буде по-весняному тепло. Протягом дня температура повітря становитиме від +8 до +14 градусів, у східній частині – від +4 до +9 градусів.

Опадів майже не буде, лише на Закарпатті, в Карпатах, вночі та вранці місцями на північному сході країни невеликий дощ з мокрим снігом. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вдень в Карпатах окремі пориви вітру 15-20 м/с.

У більшості західних, центральних, Житомирській, місцями в Київській та південних областях вночі та вранці туман.

У Києві вдень 1-го січня буде до 12 градусів тепла. Буде без опадів, проте вітряно.