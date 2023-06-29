В суді прокурори змогли підтвердити, що після повномасштабного вторгнення РФ, народний депутат від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" з власної ініціативи почав співпрацю з ворогом.

Джерело: Служба безпеки України

Російські окупанти запропонували йому очолити так звану “воєнно-громадянську адміністрацію Запорізької області”.

З початку серпня 2022 року псевдогубернатор активно працював над підготовкою незаконного референдуму щодо виходу Запорізької області з України і приєднання до РФ. У своєму Telegram-каналі, він звертався до президента Росії з пропозицією приєднати Запорізьку область до Російської Федерації, а також підписав низку незаконних документів щодо цього.

На “урочистому” заході в Кремлі 30 вересня 2022 року він підписав незаконний договір про “приєднання” території Запорізької області до Росії.

Суд призначив максимальний термін позбавлення волі псевдопосадовцю. Він засуджений до 15 років позбавлення волі, включаючи позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах влади. Також на термін 15 років конфісковано його майно.