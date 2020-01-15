Сьогодні на засіданні Кабінету міністрів було ухвалено законопроєкт, який встановлює кримінальну відповідальність за втягнення дітей у злочинну діяльність.

Про це повідомила міністр соціальної політики Юлія Соколовська на своїй сторінці у Facebook.

“Сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів ми ухвалили законопроект, який встановлює кримінальну відповідальність за залучення неповнолітніх до незаконних воєнізованих або збройних формувань – позбавлення волі на строк від 10 до 15 років”, – йдеться в повідомленні.

Відповідний законопроєкт найближчим часом буде спрямований до Верховної Ради.

Соколовська зазначила, що за неофіційними даними, станом на 2015 рік на території проведення антитерористичної операції загинула 21 неповнолітня особа, яка безпосередньо брала участь у бойових діях.

Крім того, представниками молодіжного проєкту U-Report та фахівцями Міністерства соціальної політики України було проведено опитування з питань залучення дітей до збройних конфліктів.

Згідно з результатами цього опитування, у якому взяло участь 13 972 респонденти віком від 14 до 34 років, 28,4 % опитаних знають про випадки, коли діти брали участь у бойових діях під час збройних конфліктів. 6,4 % неповнолітніх потрапляли в ситуації, коли їх або їхніх друзів намагалися залучити до участі в збройному конфлікті, а 11,1 % опитаних віком 18 років і старше знають про ситуації, коли дітей намагалися залучити до збройного конфлікту.

“Дана ініціатива є дуже важливою для дітей, які проживають у районах проведення Операції об’єднаних сил і можуть бути втягнені до участі у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, а також на осіб, які мають намір втягнути дітей до такої участі”, – додала міністр.