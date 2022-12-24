До 15 років за ґратами засуджено учасника терористичної організації "ДНР", який воював проти України й розвідував позиції українських військових на Запорізькому напрямку.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними правоохоронців, на початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну зловмисник вступив до лав окупаційних угруповань Південного військового округу РФ. У складі ворожих військ він брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони у Донецькій та Луганській областях.

У вересні цього року його направили на південний фронт для здійснення розвідки бойових позицій ЗСУ на Запорізькому напрямку. Натомість вже під час першого розвідвиходу ворожа група була знищена українськими захисниками на території Пологівського району, а сам бойовик потрапив у полон.

За матеріалами СБУ суд призначив йому покарання у вигляді 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Донецької області, який після 24 лютого 2022 року добровільно приєднався до лав підконтрольної РФ “народної міліції “ДНР”. Потім його призначили навідником мотострілецького батальйону 1-го армійського корпусу РФ.

Варто зазначити, що нещодавно жителя міста Шостка Сумської області, який надсилав представнику РФ фото та відео місць дислокації військових підрозділів ЗСУ, засудили до 15 років за ґратами. Відтак, суд визнав місцевого мешканця міста Шостка винним у державній зраді, його засуджено до 15 років позбавлення волі. Прокурор у суді довів, що засуджений та його знайомий були залучені представником ЗС РФ до конфіденційного співробітництва з метою отримання розвідувальних даних.

За даними правоохоронців, чоловіки за грошову винагороду відправляли йому за допомогою одного з месенджерів фото та відео місць дислокації військових підрозділів ЗСУ та інших військових формувань, про кількість їхнього особового складу, а також кількість військової техніки та її переміщення на території міста Шостка та Шосткинського району Сумської області.