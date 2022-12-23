За матеріалами СБУ до 15 років тюрми засуджено депутата нижньої палати федеральних зборів Росії Дениса Майданова, який сприяв захопленню частини східних регіонів України.

Про це інформує пресслужба СБУ.

15 лютого 2022 року він підтримав постанову щодо звернення до президента РФ з проханням визнати “незалежність” окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Крім цього, 22 лютого російський депутат проголосував за ратифікацію “договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи” між країною-агресоркою і терористичними організаціями “Л/ДНР”.

Тим самим посадовець сприяв реалізації кремлівського плану щодо захоплення України. Адже відповідні рішення Держдуми РФ найвище військово-політичне керівництво Росії використовувало як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення проти України.

Оскільки засуджений зараз перебуває на території РФ, то початок строку відбування покарання визначено з дня його фактичного затримання. Розслідування проводили слідчі СБУ Чернівецької області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Зазначимо, що співробітники Служби безпеки України викрили російського агента, за координатами якого російські загарбники завдали ракетнихо ударів по школі та лікарні у Лимані.

За даними правоохоронців, колаборант збирав розвідувальні дані про розташування вогневих позицій та маршрути переміщення Сил оборони в регіоні. Відтак, він передавав ворогу координати об’єктів критичної інфраструктури та соціальних установ на території Лиману.

Отримані дані окупанти використовували для підготовки й проведення масованих ракетних обстрілів Лиману. Саме за наводкою цього зрадника російські загарбники здійснили повітряний удар по місцевій школі та обласній клінічній лікарні.