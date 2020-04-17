З 17 квітня в Україні починають діяти норми закону про підвищення штрафів у 18 разів за спалювання сухостою та трави, а також забруднення повітря. За порушення українців можуть штрафувати на суми до 150 тисяч гривень.

Закон опубліковано у виданні “Голос України”.

Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження навколишнього середовища (щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря і знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу)” вступив в силу.

Які штрафи передбачено?

Штрафи за забруднення атмосферного повітря (ст. 241 Кримінального кодексу) збільшуються з 100-200 до 1800-3600 неоподатковуваних мінімумів (від 30 600 грн до 61 200 грн).

Штрафи за знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом (ст. 245 Кримінального кодексу) збільшуються з 300-500 до 5400-9000 неоподатковуваних мінімумів (від 91 800 грн до 153 тис. грн) або обмеження волі на строк від двох до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк.

Штрафи за порушення вимог пожежної безпеки в лісах (ст. 77 КУпАП) підвищуються з 5-15 до 90-270 неоподатковуваних мінімумів (від 1530 до 4590 грн) і на посадових осіб – від 270 до 900 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 4590 грн до 15 300 грн).

Штрафи за знищення або пошкодження вогнем лісу внаслідок необережного поводження з вогнем (ст.т77 КУпАП) підвищуються з 15-50 до 270-900 неоподатковуваних мінімумів (від 4590 грн до 15 300 грн) і на посадових осіб – від 630 до 1080 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 10 710 грн до 18 360 грн).

Штрафи за самовільне спалювання рослинності або її залишків (ст. 77-1 КУпАП) – з 10-20 до 180-360 неоподатковуваних мінімумів (від 3060 грн до 6120 грн) і на посадових осіб – від 900 до 1260 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 15 300 грн до 21 420 грн). Ті ж дії, вчинені в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, спричинять накладення штрафу на громадян від 360 до 720 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 6120 грн до 12 240 грн) і на посадових осіб – від 1260 до 1800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (21 420 грн до 36 тис. грн).

Раніше повідомляли, що через пожежу в Чорнобильській зоні в Києві спостерігається задимленість повітря. Городян просять не відкривати вікна і не виходити з дому.