Сьогодні, 13 листопада, в Україні триматиметься тепла погода без опадів. На Одещині температура повітря сягатиме 16 градусів тепла.

Про це інформує Укргідрометцентр.

По Україні 13 листопада спостерігатиметься мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Вночі та вранці у західних і південних областях місцями можливі тумани. Вітер північно-західний 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9° (на Закарпатті, Прикарпатті та в південній частині країни – 1-6° тепла) вдень 8-13°, на півдні Одещини до 16°.

У Києві буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

По області температура повітря вночі 3-8° тепла, вдень – 8-13°. У самому Києві вночі буде 6-8° тепла, вдень – 10-12 градусів вище нуля.

За словами синоптикині Наталки Діденко, уже в понеділок в Україну почне заходити інша, холодніша, повітряна маса.