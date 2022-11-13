Про це інформує Укргідрометцентр.

По Україні 13 листопада спостерігатиметься мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Вночі та вранці у західних і південних областях місцями можливі тумани. Вітер північно-західний 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9° (на Закарпатті, Прикарпатті та в південній частині країни – 1-6° тепла) вдень 8-13°, на півдні Одещини до 16°.

У Києві буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

По області температура повітря вночі 3-8° тепла, вдень – 8-13°. У самому Києві вночі буде 6-8° тепла, вдень – 10-12 градусів вище нуля.

За словами синоптикині Наталки Діденко, уже в понеділок в Україну почне заходити інша, холодніша, повітряна маса.