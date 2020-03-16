У вівторок, 17 березня, в Україні розпочнеться потепління, температура повітря становитиме протягом дня +5 - 9 °C, а на Заході навіть +7 - +12 °C.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, пік потепління припаде на четвер-п’ятницю, до +12 °C – +17 °C.

“17-го березня у більшості областей переважатиме суха погода, хіба що на Заході та Півночі атмосферний фронт зумовить невеликий дощ. Вітер буде західним та лагідним”, – пише синоптик.

Діденко також прогнозує завтра ймовірність невеликого дощу у Києві. Температура повітря вдень коливатиметься близько +7 °C.

“Потім тепло рвоне і вже у середу, четвер та п’ятницю суттєво підвищиться температура повітря. Пік очікується у четвер, до +15, +16 °C”, – додала синоптик.