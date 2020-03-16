Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
За її словами, пік потепління припаде на четвер-п’ятницю, до +12 °C – +17 °C.
“17-го березня у більшості областей переважатиме суха погода, хіба що на Заході та Півночі атмосферний фронт зумовить невеликий дощ. Вітер буде західним та лагідним”, – пише синоптик.
Діденко також прогнозує завтра ймовірність невеликого дощу у Києві. Температура повітря вдень коливатиметься близько +7 °C.
“Потім тепло рвоне і вже у середу, четвер та п’ятницю суттєво підвищиться температура повітря. Пік очікується у четвер, до +15, +16 °C”, – додала синоптик.
- Раніше кліматолог Світлана Краковська заявила, що така зима, як зараз, через 10 років стане нормою.