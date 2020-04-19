Про це поінформували в Українському гідрометцентрі.
“На Великдень в Україні переважно без опадів, лише вдень на Одещині та Миколаївщині дощитиме, а також подекуди у північних областях у другій половині дня може накрапати невеликий дощик”, – сказано в повідомленні.
Вітер очікується західний, північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі в південних регіонах складе до +6 градусів, на Закарпатті – до +5 тепла. На решті території України на поверхні ґрунту та місцями в повітрі прогнозуються заморозки 0-5°.
Вдень же буде тепло: стовпчики термометрів піднімуться до +8-13 градусів тепла, а в південній частині і на Закарпатті – до + 13-18 градусів.
- Останніми днями в Київській і Житомирській областях спостерігаються сильні пожежі, а саму столицю України накрив смог. Але вже найближчим часом синоптики прогнозують дощі.