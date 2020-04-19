У Великодню неділю, 19 квітня, в Україні очікується тепла погода. Водночас у деяких регіонах можливий невеликий дощ.

Про це поінформували в Українському гідрометцентрі.

“На Великдень в Україні переважно без опадів, лише вдень на Одещині та Миколаївщині дощитиме, а також подекуди у північних областях у другій половині дня може накрапати невеликий дощик”, – сказано в повідомленні.

Вітер очікується західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі в південних регіонах складе до +6 градусів, на Закарпатті – до +5 тепла. На решті території України на поверхні ґрунту та місцями в повітрі прогнозуються заморозки 0-5°.

Вдень же буде тепло: стовпчики термометрів піднімуться до +8-13 градусів тепла, а в південній частині і на Закарпатті – до + 13-18 градусів.