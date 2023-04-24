За даними синоптиків, у понеділок, 24 квітня, на всій території України температура повітря вдень очікується 14-19°.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі буде без опадів, вдень на Лівобережжі, в Криму та Карпатському регіоні прогнозуються короткочасні дощі, окремі грози. На решті території місцями очікується невеликий дощ.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі дорівнюватиме 3-8° тепла, вдень – 14-19°. На високогір’ї Карпат вночі буде близько 0°, вдень – 6-11° тепла.

У Києві сьогодні також буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів. Вдень місцями прогнозується невеликий дощ. Вітер очікується південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря по області дорівнюватиме вночі 3-8° тепла, вдень – 14-19°. У столиці вночі – 6-8° тепла, вдень – 16-18°.