Уже в найближчі дні, 22 – 23 жовтня, в Україні очікується істотне потепління.

Про це поінформували в Українському гідрометцентрі.

“У найближчі три доби без опадів, лише в суботу в західних, а вдень також і в північних областях невеликий дощ”, – зазначається в повідомленні.

Температура вночі становитиме 4-9° тепла, на узбережжі морів до 12° тепла.

Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 14-19° тепла, в південних регіонах температура подекуди складе до 21° тепла, на Прикарпатті – до 20°.

У Києві – без опадів. Температура вночі становитиме 6-8°, вдень до 17-18° тепла.

Про те, що в Україну йде потепління, повідомила і синоптик Наталія Діденко.

“22 жовтня повсюди очікується +12 – +18 градусів, на Півдні місцями до +20 градусів. Без дощів. З ранковими туманами. У Києві також потепліє до +17 градусів! Без опадів, красиво й затишно”, – зазначила синоптик.

Згідно з її даними, вже на вихідних температура повітря знизиться, і весь наступний тиждень буде прохолодним.