Про це поінформували в Українському гідрометцентрі.
“У найближчі три доби без опадів, лише в суботу в західних, а вдень також і в північних областях невеликий дощ”, – зазначається в повідомленні.
Температура вночі становитиме 4-9° тепла, на узбережжі морів до 12° тепла.
Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 14-19° тепла, в південних регіонах температура подекуди складе до 21° тепла, на Прикарпатті – до 20°.
У Києві – без опадів. Температура вночі становитиме 6-8°, вдень до 17-18° тепла.
Про те, що в Україну йде потепління, повідомила і синоптик Наталія Діденко.
“22 жовтня повсюди очікується +12 – +18 градусів, на Півдні місцями до +20 градусів. Без дощів. З ранковими туманами. У Києві також потепліє до +17 градусів! Без опадів, красиво й затишно”, – зазначила синоптик.
Згідно з її даними, вже на вихідних температура повітря знизиться, і весь наступний тиждень буде прохолодним.
- Минулого тижня в Київ прийшла метеорологічна осінь. Вперше за 140 років свято Покрови завершило метеорологічне літо.