Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Понад 55 мільйонів осібу всьому світі живуть з деменцією, неврологічним розладом, який позбавляє їх пам’яті і обходиться світу в 1,3 трильйона доларів в рік.
Прогресуючий стан може бути викликаний інсультом, травмою головного мозку або хворобою Альцгеймера. За прогнозами, у міру старіння населення кількість хворих зросте до 78 мільйонів до 2030 року і до 139 мільйонів до 2050 року.
Зазначається, що тільки одна з чотирьох країн має національну політику підтримки пацієнтів з деменцією та їх сімей.
“Деменція дійсно є глобальною проблемою громадської охорони здоров’я, і не тільки в країнах з високим рівнем доходів. Фактично, більше 60% людей з деменцією живуть в країнах з низьким і середнім рівнем доходів”, – зазначила експертка відділу психічного здоров’я ВООЗ Катрін Сехер.
Вона також зазначив, що деменція може вражати людей у віці до 65 років, причому так звана деменція з раннім початком становить близько 10% всіх випадків.
Але розвиток деменції не є неминучим, і деякі фактори ризику можна зменшити, контролюючи гіпертонію, діабет, дієту, депресію і вживання алкоголю та тютюну, повідомляє ВООЗ.
“Це те, що ми можемо зробити, щоб зміцнити здоров’я нашого мозку і зменшити когнітивні порушення і ризик деменції. Це те, що можна почати робити в більш молодому віці”, – сказав експерт ВООЗ Тарун Дуа.
- Дослідники з Університету Джона Хопкінса виявили, що літні люди з хворобою Альцгеймера і пов’язаною з нею деменцією пропускали оплату рахунків за мінімум шість років до офіційного діагнозу.