Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує, що до 2030 року число людей з деменцією виросте на 40% до 78 млн.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Понад 55 мільйонів осібу всьому світі живуть з деменцією, неврологічним розладом, який позбавляє їх пам’яті і обходиться світу в 1,3 трильйона доларів в рік.

Прогресуючий стан може бути викликаний інсультом, травмою головного мозку або хворобою Альцгеймера. За прогнозами, у міру старіння населення кількість хворих зросте до 78 мільйонів до 2030 року і до 139 мільйонів до 2050 року.

Зазначається, що тільки одна з чотирьох країн має національну політику підтримки пацієнтів з деменцією та їх сімей.

“Деменція дійсно є глобальною проблемою громадської охорони здоров’я, і не тільки в країнах з високим рівнем доходів. Фактично, більше 60% людей з деменцією живуть в країнах з низьким і середнім рівнем доходів”, – зазначила експертка відділу психічного здоров’я ВООЗ Катрін Сехер.

Вона також зазначив, що деменція може вражати людей у віці до 65 років, причому так звана деменція з раннім початком становить близько 10% всіх випадків.

Але розвиток деменції не є неминучим, і деякі фактори ризику можна зменшити, контролюючи гіпертонію, діабет, дієту, депресію і вживання алкоголю та тютюну, повідомляє ВООЗ.

“Це те, що ми можемо зробити, щоб зміцнити здоров’я нашого мозку і зменшити когнітивні порушення і ризик деменції. Це те, що можна почати робити в більш молодому віці”, – сказав експерт ВООЗ Тарун Дуа.