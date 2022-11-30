Відповідно до звіту Пентагону, до 2035 року Китай, ймовірно, матиме запас із 1500 ядерних боєголовок, якщо продовжуватиме поточні темпи нарощування ядерної зброї.

Про це повідомляє Reuters.

Ця цифра підтверджує зростаюче занепокоєння США щодо намірів Китаю розширити свій ядерний арсенал, хоча прогнози не свідчать про те, що КНР прискорює темпи розробки своїх боєголовок.

“Вони мають швидке нарощування, яке занадто суттєве, щоб тримати його в таємниці”, — пояснив високопосадовець оборони США під час пресбрифінгу щодо щорічного звіту Пентагону про збройні сили Китаю.

За його словами, це викликає питання про те, чи не відходять вони від стратегії, яка ґрунтувалася на тому, що вони називали “економним і ефективним засобом стримування”.

У звіті, який в основному охоплює діяльність у 2021 році, говориться, що Китай наразі має ядерні запаси з понад 400 боєголовок.

Прогноз Пентагону щодо ядерного арсеналу Китаю в 1000 боєголовок до 2030 року залишився незмінним, зазначив посадовець, додавши, що прогноз на 2035 рік базується на незмінних темпах розширення.

Китай заявляє, що його арсенал є карликовим порівняно з арсеналом Сполучених Штатів і РФ, і що він готовий до діалогу, але лише за умови, що Вашингтон скоротить свої ядерні запаси до рівня Китаю.

За даними дослідницького центру Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), Сполучені Штати мають запас із близько 3700 ядерних боєголовок, з яких приблизно 1740 були розгорнуті.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час конгресу Комуністичної партії в жовтні заявив, що Китай посилить свій стратегічний стримуючий потенціал.

У доповіді знову висловлюється занепокоєння з приводу посилення тиску з боку Пекіна на самоврядний Тайвань, острів, який Китай вважає сепаратистською провінцією. Водночас американський посадовець зауважив, що Вашингтон не вважає вторгнення на Тайвань неминучим.