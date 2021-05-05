Якщо заходів, виписаних у Паризькій кліматичній угоді, не буде вжито, то до 2060 року у світі різко підвищиться рівень води через танення льодового покриву.

Про це повідомляє The Guardian.

Нинішні темпи глобального потепління можуть спровокувати “швидке й нестримне” підвищення рівня моря внаслідок танення величезного льодового шару Антарктиди.

Різке підвищення рівня води відбудеться приблизно у 2060 році. В такій ситуації в небезпеці опиняться острови та міста, що розташовані біля річок, морів та океанів.

Перше, що потрібно зробити, аби запобігти такій ситуації — дотримуватися норм щодо викидів вуглецю, зокрема авіакомпаніями.

“Якщо у світі потеплішає зі швидкістю, що продиктована нинішньою політикою, ми побачимо, що антарктична система почне йти від нас приблизно у 2060 році… Щойно на планеті підвищиться рівень тепла, почнуть танути шельфові льодовики… Щойно процес розпочнеться — його неможливо буде зупинити чи повернути”, – сказав Роберт Деконт, експерт із полярних змін клімату з Массачусетського університету.

Для того, аби зупинити танення льодовиків, має знизитися температура Світового океану, а досягти цього буде вкрай непросто.

Масове танення льоду в Антарктиді розпочнеться після підвищення глобальної температури на 3 градуси за Цельсієм. Альтернативні дослідження вказують на те, що це відбудеться у 2100 році. Внаслідок танення льоду в Антарктиді рівень світового океану підніметься на 17 – 21 см до кінця століття.

Однак, якщо світові політики домовляться та виконуватимуть зобов’язання згідно з Паризьким кліматичним самітом, наприкінці століття підвищення рівня води у світовому океані становитиме від 6 до 11 см.

“Наступні кілька десятиліть визначать підвищення рівня моря в Антарктиді… ці шельфові льодовики не зможуть просто вирости”, – пояснив науковець.

Якщо розтане увесь лід на території Антарктики — глобальний рівень води в морі підніметься на 57 метрів, повністю затопивши світові узбережжя.