За попередніми прогнозами, коронавірусом COVID-19 можуть перехворіти від 7 до 22 мільйонів українців. При цьому, рівень смертності може скласти 1%.

Про це заявив в.о. генерального директора Центру здоров’я Міністерства охорони здоров’я Ігор Кузин в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера”.

Моделювання ситуації з розповсюдження коронавірусної інфекції показує, що в Україні кількість хворих може варіюватися від 7 до 22 мільйонів. При цьому, кількість хворих залежить від того, чи дотримуються громадяни обмежувальних заходів, введених державою для стримування пандемії.

“Відповідь проста. Якщо ми змоделюємо ситуацію з розвитком коронавірусу на рівні нашої держави, то за різними оцінками від 7 до 22 мільйонів повинні перехворіти серед населення в Україні. Ми маємо зараз середній рівень смертності від цієї інфекції на рівні 1%. Це сумарно по тим даними, які публікуються. Якщо підсумувати, то це дуже велика кількість людей – це дуже багато людей, які дійсно можуть не вижити після такої пандемії”, – заявив Кузін.

З часом коронавірус повинен змінювати свою активність, але для кожної країни це індивідуально.

Кузін не підтримує теорію щодо вироблення колективного імунітету в сиуації з масовим захворюванням коронавірусом.

“Я б сказав, що колективного імунітету не буде у випадку з коронавірусом. За тими даними, які вже публікуються в наукових статтях, імунітет від перенесеної інфекції є нестійким. Людина може через 3 місяці захворіти повторно. Швидше за все, що це буде та інфекція, яка буде циркулювати щорічно. Вона буде дуже схожа на звичайний грип, з яким ми стикаємося щороку. Швидше за все, що вона буде розвиватися таким чином, що вона буде зменшувати свою вірулентність”, – пояснив він.