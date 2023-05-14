За даними синоптиків, у неділю, 14 травня, у більшості областей України без опадів. Температура повітря в деяких регіонах сягне 24 градусів тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На всій території України очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень на Лівобережжі, у Волинській, Рівненській області та в Карпатах місцями прогнозується невеликий короткочасний дощ, гроза.

Вітер очікується переважно північно-західний, у західних областях південно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі дорівнюватиме 6-11°, на узбережжі морів – 10-15°, вдень – 19-24°; в Карпатах вночі – від 4° тепла до 1° морозу, вдень – 11-16° тепла.

У Києві сьогодні також мінлива хмарність, без опадів. Вітер очікується північно-західний , 3-5 м/с. Температура повітря по області дорівнюватиме вночі 6-11°, вдень – 19-24°. У столиці вночі – 9-11°, вдень – 21-23°.