Про це повідомляє пресслужба “Укрпошти”.
Авторкою художнього конверта стала українська художниця Зінаїда Кубар. Вона ж була авторкою поштової марки, що була випущена “Укрпоштою” у 2017 році до 20-річчя UFW.
Конверт прикрашає фрагмент перфомансу “Калина” української художниці Зінаїди Кубар. У своїй роботі художниця підкреслила трагедію війни, яку переживає Україна восьмий рік поспіль. Доповнює композицію фото зруйнованої частини Києва (Софіївська Борщагівка). Світлина зроблена відомим оператором та фотографом, а зараз і військовим ЗСУ Сергієм Михальчуком, який із 25 лютого фіксував наслідки агресії Росії.
“Конверт на честь 25-річчя Ukrainian Fashion Week – як символ єднання та підтримки. У цьому конверті можна відправити лист зі словами співпереживання чи словами подяки. Або зберегти його на згадку про ці воєнні часи, які ми проходимо з гідністю та впевненістю”, – зазначається у повідомленні Ukrainian Fashion Week.
Тираж конверта — 100 тисяч примірників, придбати які можна як в онлайн-маркеті “Укрпошти”, так і у відділеннях поштового оператора.
- Після відкриття онлайн-магазинів на eBay та Amazon “Укрпошта” заробила 5,3 мільйона гривень. На платформах продавали марки та інші товари.
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