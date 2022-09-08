Про це повідомляє пресслужба “Укрпошти”.

Авторкою художнього конверта стала українська художниця Зінаїда Кубар. Вона ж була авторкою поштової марки, що була випущена “Укрпоштою” у 2017 році до 20-річчя UFW.

Конверт прикрашає фрагмент перфомансу “Калина” української художниці Зінаїди Кубар. У своїй роботі художниця підкреслила трагедію війни, яку переживає Україна восьмий рік поспіль. Доповнює композицію фото зруйнованої частини Києва (Софіївська Борщагівка). Світлина зроблена відомим оператором та фотографом, а зараз і військовим ЗСУ Сергієм Михальчуком, який із 25 лютого фіксував наслідки агресії Росії.

“Конверт на честь 25-річчя Ukrainian Fashion Week – як символ єднання та підтримки. У цьому конверті можна відправити лист зі словами співпереживання чи словами подяки. Або зберегти його на згадку про ці воєнні часи, які ми проходимо з гідністю та впевненістю”, – зазначається у повідомленні Ukrainian Fashion Week.

Тираж конверта — 100 тисяч примірників, придбати які можна як в онлайн-маркеті “Укрпошти”, так і у відділеннях поштового оператора.