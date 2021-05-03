Про це попередили у Гідрометцентрі.

“Вночі 4 та 5 травня в північних, центральних, 4 травня і у західних, 5 травня також у східних, Запорізькій та Херсонській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3° (І рівень небезпеки, жовтий). 4 травня у більшості районів Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, Житомирської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Вінницької, Луганської, Донецької, Одеської, Миколаївської областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки”, – йдеться у повідомленні.

За даними синоптиків, в ніч на 4 травня в Україні температура повітря складатиме +3…6, на півдні – до +9 градусів. Вдень потепліє до +13…18 градусів, у Криму – до +19. Протягом доби опадів не прогнозують.

У Києві у вівторок вночі очікується +3…5 градусів, вдень – +13…15, без опадів.