До +30 градусів: синоптикиня повідомила про суттєве потепління в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що найближчими днями в Україні очікується суттєве потепління: повітря прогріється до +30 градусів.

Джерело: Telegram-канал Наталки Діденко

Синоптикиня повідомила, що завтра, 15 червня, у більшості областей температура повітря протягом дня коливатиметься від +23 до +28 градусів.

Трохи менше на заході, а також на Сумщині та Полтавщині – +20…+25 градусів.

Щодо опадів, то майже по всій Україні – короткочасні дощі, місцями з грозами. Без опадів лише у Миколаївській, Одеській та Луганській областях

У Києві завтра тепла погода, +24+26 градусів. Вдень у столиці місцями пройде короткочасний дощ, ймовірна гроза.

Надалі в Україні температура повітря підвищиться ще на кілька градусів, до +25…+30.