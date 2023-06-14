російсько-українська війна
15:04 У лавах ЗСУ затримали російського «крота», який мав намір «злити» окупантам напрямки контрнаступу
14:59 Данія планує у серпні розпочати навчання українських пілотів на F-16
14:46 Лідери НАТО схиляються до думки залишити Столтенберга генсеком через труднощі щодо узгодження його наступника – FT
14:41 До +30 градусів: синоптикиня повідомила про суттєве потепління в Україні
14:38 Залужний не дозволив підірвати київські мости на початку повномасштабного вторгнення
14:21 Джонні Депп отримав 1 млн доларів від ексдружини Ембер Герд через рік після виграшу справи у суді
14:14 У війні проти РФ загинув 25-річний футболіст аматорського клубу «Кудрівка»
14:02 На узбережжя Чорного моря винесло 204 тритонів, внесених до Червоної книги України: з них були живими лише 55
13:59 Білий дім розкритикував трансгендерну активістку Роуз Монтойя за «неналежну та неповажну» поведінку на їхньому заході
13:57 СБУ повідомила про підозру прокремлівському ідеологу Олександру Дугіну
13:50 Затоплення Херсонщини: вода повністю відійшла з трьох населених пунктів
13:39 Донеччина: за добу росіяни здійснили 15 вогневих атак, є загиблі та поранені
13:30 Російські окупанти не дозволяють перевести п’ятий енергоблок ЗАЕС у режим «холодного зупину»
13:24 Росіяни посилили атаки на тилові регіони, зменшивши інтенсивність обстрілів на півдні України — ОК «Південь»
13:15 Євген Клопотенко висміяв ідею «кухні Новоросії»
13:12 Внаслідок нічної атаки РФ пошкоджень об’єктів енергетичної інфраструктури не зафіксовано – Міненерго
12:29 Дівчина померла в китайському таборі для схуднення, намагаючись скинути 90 кілограмів
12:24 Окупанти обстріляли автомобіль на Сумщині: загинуло 6 осіб
12:04 В Академії генштабу РФ почали вивчати Залужного після відгуку на Герасимова — BBC
11:59 Десятки тисяч людей евакуювали: Індія та Пакистан готуються до циклону Біпарджой
11:23 В ООН заявили, що підрив Каховської ГЕС призведе до зростання цін на продовольство
11:21 У Києві викрито компанію, яка допомагала «Росатому» будувати АЕС у різних країнах
11:17 Путін натякає на чергову спробу взяти Київ
11:06 Путін визнав, що Росії не вистачає зброї та безпілотників
10:42 У російському Сочі через сильні опади вийшла з берегів ріка, яка затопила вулиці та будинки
10:42 Візит глави МАГАТЕ на Запорізьку АЕС відкладено
10:41 Google заявив про запуск двох нових функцій на основі штучного інтелекту
10:03 Союзники тиснуть на Байдена, щоб той прискорив членство України в НАТО
09:43 Вночі окупанти атакували Кіровоградщину дронами: є влучання
09:29 Білорусь почала приймати російську тактичну ядерну зброю
09:21 За останні тижні РФ збільшила кількість тактичних бойових вильотів авіації над Україною – британська розвідка
08:55 Аналітики ISW пояснили, чому Путін не готовий оголошувати нову хвилю мобілізації в РФ
08:32 Кількість загиблих унаслідок ракетного удару росіян по Кривому Розі зросла до 12
08:24 У Повітряних силах уточнили кількість збитих ракет над Одесою
08:13 Втрати росіян: протягом доби ЗСУ ліквідували майже 700 загарбників

До +30 градусів: синоптикиня повідомила про суттєве потепління в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що найближчими днями в Україні очікується суттєве потепління: повітря прогріється до +30 градусів.

Середа, 14 червня 2023, 14:41
Підтримати

Джерело: Telegram-канал Наталки Діденко

Синоптикиня повідомила, що завтра, 15 червня, у більшості областей температура повітря протягом дня коливатиметься від +23 до +28 градусів.

Трохи менше на заході, а також на Сумщині та Полтавщині – +20…+25 градусів.

Щодо опадів, то майже по всій Україні – короткочасні дощі, місцями з грозами. Без опадів лише у Миколаївській, Одеській та Луганській областях

У Києві завтра тепла погода, +24+26 градусів. Вдень у столиці місцями пройде короткочасний дощ, ймовірна гроза.

Надалі в Україні температура повітря підвищиться ще на кілька градусів, до +25…+30.

Теги: Наталка Діденко, погода в Україні, потепління, спека, Україна

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook