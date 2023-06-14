До +30 градусів: синоптикиня повідомила про суттєве потепління в Україні

Джерело: Telegram-канал Наталки Діденко
Синоптикиня повідомила, що завтра, 15 червня, у більшості областей температура повітря протягом дня коливатиметься від +23 до +28 градусів.
Трохи менше на заході, а також на Сумщині та Полтавщині – +20…+25 градусів.
Щодо опадів, то майже по всій Україні – короткочасні дощі, місцями з грозами. Без опадів лише у Миколаївській, Одеській та Луганській областях
У Києві завтра тепла погода, +24+26 градусів. Вдень у столиці місцями пройде короткочасний дощ, ймовірна гроза.
Надалі в Україні температура повітря підвищиться ще на кілька градусів, до +25…+30.
- Синоптики розповіли, якою буде середньомісячна температура повітря у червні та про кількість опадів.