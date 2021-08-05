До 30-ї річниці незалежності в Україні проведуть марафон із поліпшення статей в українській Вікіпедії під назвою #мовознай.

Про це повідомила громадська організація “Вікімедіа Україна”, яка є організатором марафону за підтримки офісу Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя.

Марафон пройде з 16 по 24 серпня 2021 року. До участі запрошуються всі охочі зробити свій внесок у якість текстів статей Вікіпедії українською.

У Вікіпедії вже понад 1,1 млн статей, але частина з них потребує вичитки, поліпшення чи навіть повністю переписування — і саме це організатори закликають зробити.

У межах марафону можна виправляти й поліпшувати наявні статті на будь-які теми, але організаторам було б дуже приємно, якби серед виправлених статей були й статті на мовознавчі теми.

“Українська Вікіпедія є найбільшою в історії енциклопедією українською мовою, яка коли-небудь існувала. Якщо її роздрукувати у вигляді паперової енциклопедії, то отримаємо приблизно 480 томів. Вікіпедію творить спільнота волонтерів, долучитися до якої можуть ті, хто має бажання розвивати онлайн-енциклопедію. #мовознай є нагодою зробити свій внесок усім, хто вболіває за якісний контент українською мовою”, – зазначила Наталія Тимків, адміністраторка української Вікіпедії.

“Українська мова зміцнюється та розвивається одночасно з ідентичністю нації. Кожен може долучитися як до її захисту, так і очищення від позалітературних елементів. Тижневий марафон #мовознай — це чудовий привід перевірити своє володіння українською, переглянувши свої улюблені статті у Вікіпедії. Якщо ви знайдете незначні огріхи чи грубі помилки, виправте їх і доповніть новими матеріалами. Дбаючи про чистоту української мови, ми забезпечуємо її майбутній розвиток. Зробімо так, щоб грамотної української у Вікіпедії було більше!” — додав Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Щоб взяти участь, потрібно зареєструватись чи увійти у свій обліковий запис у Вікіпедії, внести виправлення до статті і зберегти своє редагування, додавши у поле “Короткий опис змін” гештеґ #мовознай. Редагування не буде зараховане до марафону, якщо не буде вказано цього гештеґу.

Зазначається, що усі активні учасники тематичного місяця отримають сувеніри. Особливі подарунки отримають п’ять найактивніших учасників і учасниць.