Кабінет Міністрів затвердив план заходів із підготовки та святкування цього року Дня Прапора та 30-ї річниці Незалежності України. У Києві, зокрема, планується парад із залученням авіації та річкових катерів.

Відповідне розпорядження Кабміну № 583-р опубліковано на офіційному сайті уряду.

Зокрема, до Дня Державного Прапора (23 серпня) заплановано:

• реалізацію проєкту щодо встановлення найбільшого державного прапора України;

• проведення церемонії урочистого підняття Державного Прапора України за участю президента, керівників органів державної влади в Києві та населених пунктах, де реалізовано проект “Найбільший державний прапор України”, а також у дипломатичних установах за кордоном;

• проведення благодійного концерту в Національному академічному театрі опери та балету України імені Т. Г. Шевченка.

Крім того, 23 серпня відбудеться установчий саміт “Кримської платформи”, а також перший форум соціально-гуманітарного напряму “Саміт перших леді і джентльменів” (на території Національного заповідника “Софія Київська”).

До Дня Незалежності України, 24 серпня, планується проведення:

• урочистого засідання Верховної Ради;

• урочистого концерту та параду військ на вул. Хрещатик і Майдані Незалежності в Києві (з прольотом авіації у складі повітряної колони сил безпеки і оборони та збройних сил країн-партнерів);

• артилерійського салюту на Трухановому острові у столиці;

• проведення у Києві на річці Дніпро (Київський річковий вокзал, Труханів острів) урочистого проходження катерів і прольоту авіації, повітряного та морського показу озброєння і військової техніки;

• проведення у Києві (Михайлівська площа та Володимирський проїзд) статичного показу сучасних зразків озброєння та техніки сил безпеки і оборони.

В Одесі на зовнішньому рейді морського порту (мис Малий фонтан і Морський вокзал) відбудеться урочисте проходження бойових кораблів і суден, а також проліт авіації, повітряний і морський показ озброєння і військової техніки.

Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській державним адміністраціям доручено забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням Кабміну, з урахуванням вимог щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Нагадаємо, що 20 травня цього року, на пресконференції з нагоди двох років президентської каденції, Володимир Зеленський анонсував проведення великого військового параду з нагоди святкування 30-річчя Незалежності України.

“24 серпня буде парад до 30-річчя Незалежності України. Парад буде військовий. Парад буде великий. Як на суші, так і на воді. Буде і на Дніпрі, і в Одесі, і в Києві на Майдані”, – зазначив тоді глава держави.