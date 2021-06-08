Відповідне розпорядження Кабміну № 583-р опубліковано на офіційному сайті уряду.
Зокрема, до Дня Державного Прапора (23 серпня) заплановано:
• реалізацію проєкту щодо встановлення найбільшого державного прапора України;
• проведення церемонії урочистого підняття Державного Прапора України за участю президента, керівників органів державної влади в Києві та населених пунктах, де реалізовано проект “Найбільший державний прапор України”, а також у дипломатичних установах за кордоном;
• проведення благодійного концерту в Національному академічному театрі опери та балету України імені Т. Г. Шевченка.
Крім того, 23 серпня відбудеться установчий саміт “Кримської платформи”, а також перший форум соціально-гуманітарного напряму “Саміт перших леді і джентльменів” (на території Національного заповідника “Софія Київська”).
До Дня Незалежності України, 24 серпня, планується проведення:
• урочистого засідання Верховної Ради;
• урочистого концерту та параду військ на вул. Хрещатик і Майдані Незалежності в Києві (з прольотом авіації у складі повітряної колони сил безпеки і оборони та збройних сил країн-партнерів);
• артилерійського салюту на Трухановому острові у столиці;
• проведення у Києві на річці Дніпро (Київський річковий вокзал, Труханів острів) урочистого проходження катерів і прольоту авіації, повітряного та морського показу озброєння і військової техніки;
• проведення у Києві (Михайлівська площа та Володимирський проїзд) статичного показу сучасних зразків озброєння та техніки сил безпеки і оборони.
В Одесі на зовнішньому рейді морського порту (мис Малий фонтан і Морський вокзал) відбудеться урочисте проходження бойових кораблів і суден, а також проліт авіації, повітряний і морський показ озброєння і військової техніки.
Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській державним адміністраціям доручено забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням Кабміну, з урахуванням вимог щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.
Нагадаємо, що 20 травня цього року, на пресконференції з нагоди двох років президентської каденції, Володимир Зеленський анонсував проведення великого військового параду з нагоди святкування 30-річчя Незалежності України.
“24 серпня буде парад до 30-річчя Незалежності України. Парад буде військовий. Парад буде великий. Як на суші, так і на воді. Буде і на Дніпрі, і в Одесі, і в Києві на Майдані”, – зазначив тоді глава держави.
- Як відомо, в 2019 році Володимир Зеленський відмовився від проведення військового параду з нагоди Дня Незалежності. Він висловив думку, що “замість параду краще ці гроші виділити нашим героям, нашим військовим”. Було прийнято рішення виділити 300 мільйонів гривень на премії українським військовим. Відмову від параду тоді критикували в політикумі, а українці писали петицію з вимогою все ж таки його провести. Замість параду зрештою провели “Ходу Гідності”.
- У жовтні минулого року стало відомо, що на честь тридцятого Дня Незалежності України у 2021 році у Києві відбудеться військовий парад.