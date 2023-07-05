До +36 градусів та місцями короткочасні дощі: прогноз погоди на 5 липня

За даними синоптиків у середу, 5 липня, у низці областей очікуються короткочасні дощі. Повітря місцями прогріється до +36 градусів.

Джерело: Укргідрометцентр

Сьогодні вдень на заході, а також у Житомирській, Вінницькій, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській та Сумській областях короткочасні дощі, подекуди грози. У решті областей – без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, під час гроз місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вдень на півдні та південному сході від +31 до +36 градусів, у решті областей – +27…+32 градуси.

У Києві мінлива хмарність вдень короткочасні дощі з грозами. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, під час грози місцями пориви 15-20 м/с. Вдень у столиці +28…+30 градусів.