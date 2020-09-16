Про це повідомляє кореспондент #Букв.
За проєкт закону № 3743 проголосували 270 народних депутатів.
Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт повинен врегулювати питання “руйнування автомобільних доріг загального користування, в тому числі вдосконалення здійснення габаритно-вагового контролю транспортних засобів”.
Документом передбачено внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Так, планується підвищити відповідальність автомобільних перевізників за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм.
Штрафи для користувачів (власників) транспортних засобів за перевищення цих норм залежно від відсотка перевантаження будуть наступними:
• за перевантаження транспорту до 2 % включно – у розмірі 1700 грн;
• від 2 % до 5 % – в розмірі 5100 грн;
• від 5 % до 10 % – в розмірі 8500 грн (норма залишена без змін);
• від 10 % до 20 % – в розмірі 17 тис. грн (норма залишена без змін);
• від 20 % до 30 % – в розмірі 34 тис. грн;
• понад 30 % – в розмірі 51 тис. грн.
Як поінформували в пресслужбі Кабінету Міністрів, серед нових штрафних санкцій, які вводяться законопроєктом, – штраф для вантажовідправників за порушення при внесенні відомостей до товарно-транспортних накладних або інших документів на вантаж (в розмірі 34 тис. грн).
Також вводиться штраф за відмову від проходження габаритно-вагового контролю в розмірі 51 тис. грн.
За невиконання вимог працівників “Укртрансбезпеки” щодо перевірки дотримання законодавства про автомобільний транспорт, усунення порушень з безпеки на автомобільному транспорті вводиться штраф у розмірі 51 тис. грн (для водіїв, суб’єктів підприємницької діяльності та посадових осіб).
Крім того, збільшено штрафи для водіїв за невиконання ними вимог про зупинку: з 3400 грн до 51 тис. грн.
Законопроєкт також вводить адміністративну відповідальність за порушення, зафіксовані в автоматичному режимі.