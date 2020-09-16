Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт, що передбачає введення нових штрафів за перевантажені фури і відмову від габаритно-вагового контролю.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 3743 проголосували 270 народних депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт повинен врегулювати питання “руйнування автомобільних доріг загального користування, в тому числі вдосконалення здійснення габаритно-вагового контролю транспортних засобів”.

Документом передбачено внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Так, планується підвищити відповідальність автомобільних перевізників за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм.

Штрафи для користувачів (власників) транспортних засобів за перевищення цих норм залежно від відсотка перевантаження будуть наступними:

• за перевантаження транспорту до 2 % включно – у розмірі 1700 грн;

• від 2 % до 5 % – в розмірі 5100 грн;

• від 5 % до 10 % – в розмірі 8500 грн (норма залишена без змін);

• від 10 % до 20 % – в розмірі 17 тис. грн (норма залишена без змін);

• від 20 % до 30 % – в розмірі 34 тис. грн;

• понад 30 % – в розмірі 51 тис. грн.

Як поінформували в пресслужбі Кабінету Міністрів, серед нових штрафних санкцій, які вводяться законопроєктом, – штраф для вантажовідправників за порушення при внесенні відомостей до товарно-транспортних накладних або інших документів на вантаж (в розмірі 34 тис. грн).

Також вводиться штраф за відмову від проходження габаритно-вагового контролю в розмірі 51 тис. грн.

За невиконання вимог працівників “Укртрансбезпеки” щодо перевірки дотримання законодавства про автомобільний транспорт, усунення порушень з безпеки на автомобільному транспорті вводиться штраф у розмірі 51 тис. грн (для водіїв, суб’єктів підприємницької діяльності та посадових осіб).

Крім того, збільшено штрафи для водіїв за невиконання ними вимог про зупинку: з 3400 грн до 51 тис. грн.

Законопроєкт також вводить адміністративну відповідальність за порушення, зафіксовані в автоматичному режимі.