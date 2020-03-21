Про це повідомила пресслужба ДСНС.

За даними УкрГідрометцентру, у зв’язку з вторгненням арктичного повітря очікується відчутне зниження температури: вночі до 1-7° морозу, вдень до 3° тепла – 3° морозу, на півдні та сході вночі близько 0°, вдень до 2-7° тепла.

Зазначається, що 22-23 березня похолодання супроводжуватиметься поривами вітру 15-20 м/с ( І рівень небезпечності, жовтий), та опадами. Зокрема, у західних, північних, центральних та Харківській областях опади очікується у вигляді дощу та мокрого снігу. Місцями можливе утворення снігового покриву висотою 1-3 см, на дорогах ожеледиця.

При цьому, у південних, Луганській та Донецькій областях опади прогнозуються переважно у вигляді дощу.

В Карпатах 21-22 березня значний cніг, 23 березня невеликий сніг, хуртовини, пориви вітру 15-20 м/с, на високогір’ї 25 м/с, на дорогах снігові замети, ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). Очікується утворення снігового покриву висотою 5-10 см, що призведе до порушення руху транспорту на автошляхах в гірській місцевості.

Крім того, 24-25 березня на території України також утримається холодна, без опадів, погода.