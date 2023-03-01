За даними синоптиків, у березні в Україні середня місячна температура передбачається 2-7° тепла, що на 2° вище за норму.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Згідно з кліматичною характеристикою березня, середня місячна температура повітря буде складати 0 – 6° тепла, на високогір᾿ї Карпат – 3° морозу. Абсолютний мінімум температури – 20 – 37° морозу, на Закарпатті та у південній частині – 10 – 27° морозу. Зазначено, що абсолютний максимум буде дорівнювати 19 – 29° тепла, в Карпатах – 14 – 15° тепла.

Також додається, що місячна кількість опадів очікується 27–44 мм, на Закарпатті, в Карпатах та Кримських горах – 49–98 мм, що в межах норми, лише у східних областях – дещо менше за норму.

Як повідомляли #Букви, завдяки даним Укргідрометцентру про погодні умови готуються прогнози для забезпечення польотів авіації та безпілотників, виходу кораблів, десантування військ, стрільби з артилерії, пусків ракет чи форсування водних перешкод тощо.

За словами командувача Сил підтримки ЗСУ, бригадного генерала Дмитра Гереги, інформація про погодні умови від фахівців потрібна не лише для підготовки до наступу, але й для планування дій військових медиків на випадок, якщо росіяни застосують, наприклад, хімічну зброю.