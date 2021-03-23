Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
За його словами, пацієнти, які вже одужали від COVID-19, потребують реабілітації протягом не одного місяця.
“У нас значно зросли ризики постковідного синдрому у зв’язку з цим “британським” штамом. Тобто люди, які перехворіли на COVID-19, потім від трьох до шести місяців повинні проходити реабілітацію. По суті справи, лікуватися”, – зазначив Степанов.
Він додав, що зараз показник таких пацієнтів вже досягає 70%.
“Кількість цих людей зараз складає вже до 70%. Тобто дві третини хворих після одужання від COVID-19 потребують додаткової реабілітації”, – наголосив Степанов.
(На відео – з 8:35)
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