В Україні зросли ризики "постковідного синдрому" через поширення "британського" штаму коронавірусу COVID-19.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

За його словами, пацієнти, які вже одужали від COVID-19, потребують реабілітації протягом не одного місяця.

“У нас значно зросли ризики постковідного синдрому у зв’язку з цим “британським” штамом. Тобто люди, які перехворіли на COVID-19, потім від трьох до шести місяців повинні проходити реабілітацію. По суті справи, лікуватися”, – зазначив Степанов.

Він додав, що зараз показник таких пацієнтів вже досягає 70%.

“Кількість цих людей зараз складає вже до 70%. Тобто дві третини хворих після одужання від COVID-19 потребують додаткової реабілітації”, – наголосив Степанов.

(На відео – з 8:35)