Затриманим у Білорусі громадянам України, волонтерам організації "Восток SOS" Костянтину Рєуцькому та Євгену Васильєву інкримінують статтю про "масові заворушення".

Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Вчора близько 17:00 в Мінську співробітники МВС Білорусі затримали двох волонтерів громадської організації “Восток SOS” – громадян України Костянтина Рєуцького і Євгенія Васильєва. Ми відразу включилися в пошук цих громадян, щоб встановити їхнє місцезнаходження”, – зазначив він.

Міністр уточнив, що, згідно з міжнародними нормами, українці мають право на негайний контакт із консулом.

Кулеба уточнив, що Рєуцького і Васильєва звинувачують “у скоєнні злочину, передбаченого пунктом 2 статті 293 Кримінального кодексу Республіки Білорусь – “участь у масових заходах, що проявилася у вчиненні дій щодо організації масових заворушень, що супроводжувалися насиллям, погромами, підпалами, знищенням майна чи озброєним супротивом представникам влади”. “Санкції за цією статтею передбачають позбавлення волі на строк від 3 до 8 років”, – уточнив голова МЗС.

За словами Кулеби, вчора ввечері за місцем тимчасового проживання українців у Мінську було проведено обшук, за результатом якого було вилучено ноутбук Рєуцького, паспорт громадянина України на ім’я Васильєва та інші речі.

Місцезнаходження українців досі не вдалося встановити.

“Сьогодні вранці український консул відвідав два найбільші центри тимчасового утримання осіб у Мінську, але жодної інформації про перебування там зазначених громадян України отримати не вдалося. Офіційні органи Білорусі не інформують нас про місцезнаходження наших громадян”, – наголосив Кулеба

Він додав, що український консул “об’їжджає всі точки”, де можуть утримуватися затримані, щоб “встановити хоч якісь дані” про українців.

Кулеба нагадав, що з 9 серпня в Мінську затримали понад 6 тисяч людей, і “всі заклади тимчасового утримання переповнені”.