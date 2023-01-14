8 років за ґратами проведуть двоє російських агентів, які збирали розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах Донецької області.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Контррозвідники СБУ затримали обох російських агентів під час спецоперації на території регіону у липні минулого року. За матеріалами Служби безпеки суд призначив їм покарання у вигляді 8 років ув’язнення.

Під час слідства встановлено, що ворожими агентами виявились двоє колишніх колег зі Слов’янська. На початку повномасштабного вторгнення РФ їх завербував представник ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності в регіоні.

Спочатку у поле зору агресора потрапила жінка, яка активно поширювала у заборонених соцмережах свої прокремлівські погляди. Згодом до співпраці з ворогом вона залучила свого колишнього колегу.

Для комунікації з російською спецслужбою використовували заздалегідь відпрацьований анонімний телеграм-канал.

На підставі зібраних доказів суд визнав обох зловмисників винними. Обом призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Зазначимо, що Служба безпеки України розслідує більше ніж 1,5 тис. кримінальних проваджень за фактами державної зради та шпигунства з початку повномасштабного вторгнення РФ. Понад 340 з них вже скерували до суду. Так, за цей період викрито понад 600 російських агентів і шпигунів, які проводили розвідувально-підривну діяльність проти нашої держави.

Зокрема у результаті багатоетапної спецоперації затримано диверсійно-розвідувальну групу російської воєнної розвідки. Ворожа агентура займалась підготовкою до фізичної ліквідації міністра оборони та керівника Головного управління розвідки нашої держави, а також відомого українського активіста.