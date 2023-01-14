Про це інформує пресслужба СБУ.
Контррозвідники СБУ затримали обох російських агентів під час спецоперації на території регіону у липні минулого року. За матеріалами Служби безпеки суд призначив їм покарання у вигляді 8 років ув’язнення.
Під час слідства встановлено, що ворожими агентами виявились двоє колишніх колег зі Слов’янська. На початку повномасштабного вторгнення РФ їх завербував представник ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності в регіоні.
Спочатку у поле зору агресора потрапила жінка, яка активно поширювала у заборонених соцмережах свої прокремлівські погляди. Згодом до співпраці з ворогом вона залучила свого колишнього колегу.
Для комунікації з російською спецслужбою використовували заздалегідь відпрацьований анонімний телеграм-канал.
На підставі зібраних доказів суд визнав обох зловмисників винними. Обом призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.
Зазначимо, що Служба безпеки України розслідує більше ніж 1,5 тис. кримінальних проваджень за фактами державної зради та шпигунства з початку повномасштабного вторгнення РФ. Понад 340 з них вже скерували до суду. Так, за цей період викрито понад 600 російських агентів і шпигунів, які проводили розвідувально-підривну діяльність проти нашої держави.
Зокрема у результаті багатоетапної спецоперації затримано диверсійно-розвідувальну групу російської воєнної розвідки. Ворожа агентура займалась підготовкою до фізичної ліквідації міністра оборони та керівника Головного управління розвідки нашої держави, а також відомого українського активіста.
- У звільнених районах Харківської області співробітники СБУ затримали ще одного зрадника, що допомагав російським загарбникам вивозити українське зерно до Російської Федерації.
- Служба безпеки України у ході контрдиверсійних заходів на Дніпропетровщині, затримала російського агента, який наводив ракети на ТЕС у Дніпрі і “полював” за місцевими системами ППО.
- Жителя Сумської області судитимуть за те, що він провів понад 120 одиниць техніки російських армійців по території регіону в напрямку Києва.