До +9 градусів та мокрий сніг: прогноз погоди на 21 грудня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні фактично по всій території України бе опадів. Невеликий мокрий сніг з дощем пройде лише у північно-східній частині та на Луганщині.
На дорогах західних та північних областей подекуди ожеледиця.
Вітер південно-західний 5-10 м/с, в Карпатах пориви 15-20 м/с, оголошено I (жовтий) рівень небезпеки.
Вдень температура повітря коливатиметься від 0 до +5 градусів, а на Прикарпатті та на крайньому півдні від +4 до +9 градусів.
У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +1 до +3 градусів.