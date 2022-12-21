До +9 градусів та мокрий сніг: прогноз погоди на 21 грудня

За даними синоптиків у середу, 21 грудня, майже по всій території України хмарно з проясненням та без опадів. Мокрий сніг з дощем очікується лише у північно-східних регіонах.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні фактично по всій території України бе опадів. Невеликий мокрий сніг з дощем пройде лише у північно-східній частині та на Луганщині.

На дорогах західних та північних областей подекуди ожеледиця.

Вітер південно-західний 5-10 м/с, в Карпатах пориви 15-20 м/с, оголошено I (жовтий) рівень небезпеки.

Вдень температура повітря коливатиметься від 0 до +5 градусів, а на Прикарпатті та на крайньому півдні від +4 до +9 градусів.

У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +1 до +3 градусів.