Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
Під час розслідування кримінального провадження арештовано та передано в АРМА два трактори російського виробництва. Вони імпортувались з РФ на територію України з порушенням митних правил та всупереч встановленим законодавством обмежень.
Техніка була виявлена та вилучена на території митного термінала під час огляду, проведеного у межах розслідування. Яке було розпочато за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.
“Відповідно до законодавства, ця техніка належить до переліку товарів, що походять з Російської Федерації та ввезення яких на митну територію України заборонено”, – йдеться у повідомленні.
Суд наклав арешт на вилучену техніку та передав її в Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Вартість активів становить понад 10 млн гривень.
- Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України завадила російському агенту розкрити інформацію про оборону Києва. Чоловік збирав дані у столиці.
- Також під час спецоперації у Києві було ліквідовано агентурну групу Головного управління Генштабу ЗС Росії (ГРУ).
- Окрім того, Служба безпеки України раніше повідомила про затримання коригувальників ворожих ракетних ударів, які передавали РФ дані для обстрілів Львівської та Донецької областей, а також для обстрілу Києва.