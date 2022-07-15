До Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), передали два трактори російського виробництва, які ввезли в Україну з порушенням митних правил.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Під час розслідування кримінального провадження арештовано та передано в АРМА два трактори російського виробництва. Вони імпортувались з РФ на територію України з порушенням митних правил та всупереч встановленим законодавством обмежень.

Техніка була виявлена та вилучена на території митного термінала під час огляду, проведеного у межах розслідування. Яке було розпочато за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

“Відповідно до законодавства, ця техніка належить до переліку товарів, що походять з Російської Федерації та ввезення яких на митну територію України заборонено”, – йдеться у повідомленні.

Суд наклав арешт на вилучену техніку та передав її в Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Вартість активів становить понад 10 млн гривень.