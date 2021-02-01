Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американському ЗМІ Axios заявив, що Україна хоче бути рівноправним членом НАТО.

Про це пише “Голос Америки”.

Інтерв’ю Axios транслювалось на платформах HBO. Розмова відбулась за три дні після інавгурації Джо Байдена.

На запитання журналіста Джонатана Свона, чого саме потребує Україна від Сполучених Штатів, Зеленський відповів, що Україна вдячна США за допомогу, але українці хочуть бути рівноправними членами Північноатлантичного Альянсу (НАТО).

“Україна хоче бути рівноправним членом альянсу, рівноправним членом НАТО… Це одне з найважливіших питань безпеки – тієї самої безпеки, про яку говорить президент Байден. В такому разі в мене є дуже просте питання: пане президенте, чому ми досі не в НАТО?” – сказав Зеленський.