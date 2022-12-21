Про це повідомив ідеолог проєкту Роман Гольдман.

Жителі Бахмута майже з початку війни не залишали бомбосховищ. У місті склалася важка ситуація – через брак медичного персоналу, ліків та доступу до комунікацій.

Під час телемарафону голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявляв, що у місті залишилося менше як 12 тисяч жителів, тоді як до вторгнення у ньому проживало 82 тисячі осіб. У Бахмуті відсутня електроенергія та газопостачання, а їх відновлення – недоцільне через постійні обстріли.

Медичну допомогу зможуть надати дітям, особам похилого віку та особам з інвалідністю. Місцевих жителів закликали евакуюватися.