Про це повідомив ідеолог проєкту Роман Гольдман.
Жителі Бахмута майже з початку війни не залишали бомбосховищ. У місті склалася важка ситуація – через брак медичного персоналу, ліків та доступу до комунікацій.
Під час телемарафону голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявляв, що у місті залишилося менше як 12 тисяч жителів, тоді як до вторгнення у ньому проживало 82 тисячі осіб. У Бахмуті відсутня електроенергія та газопостачання, а їх відновлення – недоцільне через постійні обстріли.
Медичну допомогу зможуть надати дітям, особам похилого віку та особам з інвалідністю. Місцевих жителів закликали евакуюватися.
Зазначимо, що “Фріда” є українсько-ізраїльською місією. Волонтери надають медичну допомогу у найнебезпечніших регіонах України. На сьогодні це єдина лікарська волонтерська організація, яка активно діє у Бахмуті.
- На 300 день повномасштабної російсько-української війни президент України Володимир Зеленський здійснив візит до Бахмута (Донецька область) – одного з найгарячіших місць протистояння на фронті. Ця поїздка, зазначили експерти Інституту вивчення війни, підірвала імідж президента РФ Володимира Путіна та призвела до критики в його бік від російських мілблогерів.