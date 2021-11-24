Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Кількість смертей вже перевищує 1,5 мільйона у 53 країнах, які ВООЗ називає європейським регіоном.
У Європі спостерігається різке збільшення захворюваності, що спонукає Австрію повернутися до карантинних обмежень. Низка країн, зокрема Франція, Німеччина та Греція, можуть незабаром зробити ревакцинацію обов’язковою вимогою для населення.
Однак у кількох країнах почалися запеклі протести проти нових заходів. У Нідерландах кілька ночей відбувалися заворушення через запровадження часткової ізоляції.
У своїй оцінці ВООЗ попередила, що COVID-19 є основною причиною смерті у європейському регіоні.
“Згідно з актуальними тенденціями до весни наступного року загальна кількість зареєстрованих смертей, за прогнозами, перевищить 2,2 мільйона”, – заявили у ВООЗ у вівторок.
У Росії щоденна кількість померлих нещодавно перевищила 1200 осіб.
Крім європейських країн, ВООЗ також вважає, що Ізраїль та колишні радянські держави, як-от Таджикистан та Узбекистан, належать до Європейського регіону.
- Раніше у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) попередили, що внаслідок зараження коронавірусом COVID-19 до березня можуть померти ще 500 тисяч осіб, які проживають на території країн Європейського союзу.