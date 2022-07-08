У Білорусі спостерігається посилення авіатренувань відразу на 5 аеродромах, адже прибули російські пілоти й почалися тренування з десантування.

Про це повідомляє моніторингова група “Білорускі Гаюн”.

У Барановичах Гомельської області Білорусі пілоти винищувачів тренують: зльоти з бойовим оснащенням, різкий старт та швидкий набір висоти. Починаючи з 16 червня на аеродром періодично відбувається тренувальна висадка десанту з вертольота Мі-8 ВПС РБ. Зазвичай такі тренування проходять кілька разів на рік, але за три тижні вже перевищено їхню річну норму.

Крім того, до Барановичів прибули близько 20 пілотів із РФ. Вони приїхали до міста вранці 7 липня звичайним поїздом Москва-Брест.

Щобільше, це не перше повідомлення, що російські військові знову почали приїжджати до Білорусі звичайними пасажирськими поїздами. Спостерігається певна кореляція приїзду російських військових зі збільшенням кількості авіатренувань

Також до нетипових навчань віднесли часту висадку десанту в Мачулищах. Сьогодні вперше було проведено навчання з висадки десанту в Єльському районі, між Єльськом та селом Движки. Повідомляється, що висадка проходила у найвищій точці місцевості, у 3-4 підходи по 9 осіб.

Водночас як і в Барановичах, десантувалися з вертольота Мі-8 ВПС РБ, який згодом відлетів у бік Мозиря. Відновлення тренувальних польотів фіксується також у Лунінці та Ліді, в останньому місті помічені вкрай низькі, над дахами будинків, польоти літака Л-39, на якому зазвичай тренують новачків. У Бобруйську з 6 липня двічі пройшли тренування з висадки десанту над аеродромом.

Останнім часом у Білорусі фіксують випадки тренувань поза спеціально відведеними місцями. У такий спосіб, 5-6 липня біля села Забозьє (Єльський район, Гомельська область) проходили тренування зі стрільби з підствольного гранатомета, імовірно ДП-25 “Костер”. 7 липня помітили навчання, що супроводжувалися звуками вибухів у Могилівській області Білорусі.