Джерело: моніторингова група “Беларускі Гаюн”
На аеродромі “Мачулищі” заходять на посадку один за одним 5 одиниць Іл-76 ВКС РФ.
Ці літаки прибувають в Білорусь порожніми.
- У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що російська столиця готується до облоги: там введено режим контртерористичної операції.
- Неонацисти із ДШРГ “Русич” заявили про підтримку ПВК “Вагнер” і Євгена Пригожина, які почали військовий заколот у Росії.
- Президент РФ Володимир Путін записав звернення щодо військового заколоту, влаштованого очільником ПВК “Вагнер” Євгеном Пригожиним у Росії. Очільник Кремля назвав такі дії “зрадою” і пообіцяв покарати винних.
- На думку аналітиків Інституту вивчення війни, збройне повстання очільника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина проти військового керівництва РФ у Ростові-на-Дону може мати значний вплив на перебіг російсько-української війни.