В Білорусь один за одним прилетіли п’ять пустих російських літаків.

Джерело: моніторингова група “Беларускі Гаюн”

На аеродромі “Мачулищі” заходять на посадку один за одним 5 одиниць Іл-76 ВКС РФ.

Ці літаки прибувають в Білорусь порожніми.