Про це Маск написав у своєму Twitter.
“Біс із ним…Попри те, що Starlink досі втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди від платників податків, ми просто продовжуватимемо безплатно фінансувати український уряд”, — написав бізнесмен у соцмережі.
Пропозиція SpaceX про припинення фінансування Starlink також з’явилася на тлі зростання занепокоєння в Україні щодо прихильності Маска. Нещодавно Маск опублікував у Twitter суперечливий мирний план, згідно з яким Україна відмовляється від Криму та контролю над східними Луганською та Донецькою областями.
Після того, як президент України Володимир Зеленський підняв питання про те, на чию сторону стоїть Маск, він відповів, що “як і раніше дуже підтримує Україну”, але побоюється “масової ескалації”.
Також Ілон Маск наголошував, що Росія намагається знищити роботу системи супутникового інтернету Starlink.
- Україні передали додаткові 150 станцій для супутникового інтернету Starlink. Термінали надали завдяки фінансуванню Польщі.
- У ЗМІ шириться звістка про те, що Ілон Маск нібито особисто відхилив прохання України розширити послуги супутникового інтернету Starlink до Криму, оскільки генеральний директор SpaceX побоювався, що спроба повернути півострів у російських військ може призвести до ядерної війни.
- Політолог і засновник консалтингової компанії Eurasia Group Ієн Бреммер, попри заперечення американського винахідника Ілона Маска наполягає, що останній спілкувався з президентом РФ Володимиром Путіним незадовго до того, як опублікував свої скандальні дописи щодо України у Twitter.