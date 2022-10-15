Компанія американського винахідника Ілона Маска “SpaceX” продовжуватиме фінансувати Starlink в Україні, попри колишні заяви, що більше не в змозі це робити.

Про це Маск написав у своєму Twitter.

“Біс із ним…Попри те, що Starlink досі втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди від платників податків, ми просто продовжуватимемо безплатно фінансувати український уряд”, — написав бізнесмен у соцмережі.

Пропозиція SpaceX про припинення фінансування Starlink також з’явилася на тлі зростання занепокоєння в Україні щодо прихильності Маска. Нещодавно Маск опублікував у Twitter суперечливий мирний план, згідно з яким Україна відмовляється від Криму та контролю над східними Луганською та Донецькою областями.

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Після того, як президент України Володимир Зеленський підняв питання про те, на чию сторону стоїть Маск, він відповів, що “як і раніше дуже підтримує Україну”, але побоюється “масової ескалації”.

Також Ілон Маск наголошував, що Росія намагається знищити роботу системи супутникового інтернету Starlink.