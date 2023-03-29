Сьогодні, 29 березня, до державного бюджету України надійшли грантові кошти у розмірі 1 млрд 253 млн доларів від Сполучених Штатів Америки.

Про це інформує пресслужба Міністерства фінансів України.

Кошти надані Сполученими Штатами Америки через Цільовий фонд Світового банку, у межах четвертого додаткового фінансування для проєкту “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” (PEACE).

У відомстві пояснили, що грантове фінансування буде спрямовано на забезпечення часткового відшкодування видатків держбюджету зокрема на пенсійні виплати, підтримку окремих програм державної соціальної допомоги (допомоги для ВПО), забезпечення оплати праці працівників державних органів, співробітників ДСНС та працівників ЗВО.

За даними Мінфіну, від початку повномасштабного вторгнення РФ, Україна отримала від Сполучених Штатів Америки вже 15,5 млрд доларів США у формі грантів.

Станом на сьогодні в Україні впроваджується спільний з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проєкт “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” на загальну суму 14,9 млрд доларів та 1,4 млрд євро (позики МБРР, кредити МАР, гранти Цільового фонду багатьох донорів).