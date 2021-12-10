Словаччина стала черговою країною, яка приєдналася до дипломатичного бойкоту Олімпійських ігор – 2022 року у Пекіні. Президентка країни Зузана Чапутова та голова Національної ради Борис Коллар наголосили, що не поїдуть до Китаю.

Про це повідомляє сайт телеканалу ta3.

А словацька депутатка Європарламенту Міріам Лексманн взагалі оголосила, що стала співавторкою заклику до тотального дипломатичного бойкоту Олімпіади.

“Світ не може дозволити собі заплющувати очі на безпрецедентні порушення прав людини релігійних та етнічних меншин Комуністичною партією Китаю”, – сказала вона.

Першими про бойкот висловилися 7 грудня представники Сполучених Штатів Америки. Під час брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі пояснила, що адміністрація Байдена не делегуватиме будь-яке дипломатичне чи офіційне представництво на Зимові Олімпійські ігри чи Паралімпійські ігри 2022 року в Пекіні “через геноцид та злочини проти людства, які вчиняє Китайська народна республіка у Сіньцзяні”.

До бойкоту 8 грудня долучилася Австралія. Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон наголосив, що на рішення бойкотувати Ігри вплинуло також замороження дипломатичних відносин з боку Пекіна, яке не дало змоги Австралії висловити занепокоєння щодо прав людини в Китаї.

Також 8 грудня прем‘єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виголосив, що країна бойкотуватиме зимові Олімпійські ігри в Китаї, тому що ні міністри, ні офіційні особи не будуть там присутні.

9 грудня до бойкоту долучилась Канада.

Нагадаємо, у відповідь на це влада Китаю пригрозила Білому дому помстою за цей бойкот, попереджаючи, що цей крок може зашкодити двостороннім відносинам. У міністерстві закордонних справ Китаю пообіцяли вжити “рішучих контрзаходів”.