У червні під час виконання бойового завдання у повітряному бою героїчно загинув, захищаючи небо країни, полковник Збройних сил України Матюшенко Михайло Юрійович. Він був з Бучі та загинув у небі над Чорним морем. Тіло льотчика вдалось знайти та транспортувати лише зараз.

Про це повідомив мер Бучі Анатолій Федорук у Facebook.

Військовий льотчик керував багатьма типами військових та цивільних літаків. Служив у різних військових частинах, до війни працював керівником однієї з українських авіакомпаній.

Федорук зауважив, що Михайло Матюшенко був успішною людиною і ніколи не хвалився тим, чим займається насправді. Маючи активну громадянську позицію, очолював громадське формування охорони правопорядку.

Свій безцінний досвід роботи Михайло Матюшенко на псевдо “Дід” – передавав молодшому поколінню.

За словами Федорука лише тепер можна розказати правду: “Привид Києва” очолював льотчик з Бучі.

“В одну із ночей Дід кинувся у повітряний бій на Л-39, імітуючи атаку МіГ-29 на пару Су-30. І що ви думаєте? Вони відступили!”, – згадують один з епізодів побратими.

Згодом він прийняв рішення посилити південний та східний фронти: “Коли Дід дізнався про безповоротні втрати підготовлених екіпажів бомбардувальників, рішення було прийнято. Так почалася нова операція”.

Для Михайла Матюшенка це була остання місія. Він не повернувся з чергового вильоту, і його довго шукали. Сьогодні він їде додому, в Бучу.

Федорук наголосив, що з приходом полковника Матюшенка до керівництва 40 бригада тактичної авіації не зазнавала втрат у повітрі, всі пілоти з “Київських привидів” поверталися живими.

“Привид Києва” – це збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил, які захищають небо столиці.

Довідка. Михайло Юрійович Матюшенко — український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Проживав у м. Бучі Київської области. Керував 40-вою бригадою тактичної авіації, яку називали “Привид Києва”. Загинув 26 червня 2022 року в небі над Чорним морем під час виконання бойового завдання у повітряному бою з російськими окупантами.