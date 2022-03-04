Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук Дмитро Разумков.

На фотографіях видно, що уламки впали на дах, доріжки та зачепили вікно. Внаслідок цього уламки розплавили частину вікна та іншого майна. Проте впали лише невеликі уламки ракети.

Збити ворожу техніку вдалося українським воїнам із підрозділу протиповітряної оборони. Народний депутат не постраждав.

  • До будинку Разумкова прилетіли уламки російської ракети

    Фото: Дмитро Разумков

  • До будинку Разумкова прилетіли уламки російської ракети

    Фото: Дмитро Разумков

  • До будинку Разумкова прилетіли уламки російської ракети

    Фото: Дмитро Разумков

  • До будинку Разумкова прилетіли уламки російської ракети

    Фото: Дмитро Разумков

  • До будинку Разумкова прилетіли уламки російської ракети

    Фото: Дмитро Разумков

  • До будинку Разумкова прилетіли уламки російської ракети

    Фото: Дмитро Разумков

  • До будинку Разумкова прилетіли уламки російської ракети

    Фото: Дмитро Разумков

  • До будинку Разумкова прилетіли уламки російської ракети

    Фото: Дмитро Разумков

  • До будинку Разумкова прилетіли уламки російської ракети

    Фото: Дмитро Разумков

  • До будинку Разумкова прилетіли уламки російської ракети

    Фото: Дмитро Разумков

  • До будинку Разумкова прилетіли уламки російської ракети

    Фото: Дмитро Разумков

  • До будинку Разумкова прилетіли уламки російської ракети

    Фото: Дмитро Разумков

До будинку Разумкова прилетіли уламки російської ракети // 12 фото