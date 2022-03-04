До будинку Разумкова прилетіли уламки російської ракети

До подвір'я народного депутата Дмитра Разумкова прилетіли уламки російської ракети. Збройні сили України вчасно її збили.

Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук Дмитро Разумков.

На фотографіях видно, що уламки впали на дах, доріжки та зачепили вікно. Внаслідок цього уламки розплавили частину вікна та іншого майна. Проте впали лише невеликі уламки ракети.

Збити ворожу техніку вдалося українським воїнам із підрозділу протиповітряної оборони. Народний депутат не постраждав.