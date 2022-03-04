Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук Дмитро Разумков.
На фотографіях видно, що уламки впали на дах, доріжки та зачепили вікно. Внаслідок цього уламки розплавили частину вікна та іншого майна. Проте впали лише невеликі уламки ракети.
Збити ворожу техніку вдалося українським воїнам із підрозділу протиповітряної оборони. Народний депутат не постраждав.
До будинку Разумкова прилетіли уламки російської ракети // 12 фото
- Нагадаємо, минула ніч через дії російських терористів могла завершити історію України та Європи. Окупанти вночі обстрілювали найбільшу в Європі Запорізьку атомну станцію й не пропускали пожежників для ліквідації наслідків.
- Голова Верховної ради України Руслан Стефанчук звернувся до парламентів, урядів та громадян Європи з закликом запровадити безпольотну зону над Україною у зв’язку з обстрілом Запорізької АЕС.
- Окупанти обстріляли Запорізьку АЕС, внаслідок чого там почалася пожежа.
- Також повідомлялося, що російські військові захопили майданчик Запорізької АЕС.
- Наразі автомобілі з пропагандистами, котрі були залучені для перевезення і знаття ролика “щасливого захоплення”, розташувались поблизу будівлі Херсонської облдержадміністрації. Всі вони мають позначки “Z”, які використовує російська армія на техніці, що бере участь у вторгненні в Україну.