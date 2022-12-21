Сьогодні, 21 грудня, АТ "Чернігівобленерго" отримало 44 трансформатори, передані Литвою як гуманітарна допомога.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

Крім того, найближчим часом до Чернігівської області буде передано додатково ще 25 трансформаторів в рамках допомоги від Литовської Республіки.

Під час передачі обладнання надзвичайний і повноважний посол Литовської Республіки в Україні Вальдемарас Сарапінас запевнив у продовженні допомоги українському народу з боку Литви.

Своєю чергою міністр енергетики України Герман Галущенко подякував Литві за чітку політичну позицію та потужну підтримку, в тому числі енергетичну.

“На жаль, російські обстріли тривають, тому наші потреби в обладнанні зростають з кожним тижнем. Внаслідок атак наша енергетична інфраструктура зазнала значних ушкоджень”, ­– зазначив Герман Галущенко.

А також додав, що найбільш критичною потребою зараз є високовольтні трансформатори.

Зазначимо, що у листопаді Литва відправила в Україну 6 вантажівок зі 114-ма трансформаторами різної потужності, а також готує наступний пакет гуманітарної допомоги для українського енергосектору на суму 2 мільйони євро.

Міністр енергетики України Герман Галущенко зустрівся з міністром енергетики Литви Дайнюсом Крейвісом.

Під час зустрічі Дайнюс Крейвіс висловив усебічну підтримку українському народу та наголосив, що Литва допомагатиме Україні й надалі. Відтак, з Литви в Україну відправлено 6 вантажівок зі 114-ма трансформаторами різної потужності. Всього Литва має намір надати 252 трансформатори.

Крім того, зараз готується наступний пакет гуманітарної допомоги для енергетики України на суму 2 мільйони євро.

Герман Галущенко поінформував литовського колегу про надзвичайні руйнування, яких зазнала українська енергетична інфраструктура внаслідок масштабних ракетних обстрілів з боку РФ. А також подякував литовським партнерам за оперативну допомогу.

Зауважимо, що з початку широкомасштабної війни Росії проти України литовські енергетичні компанії та організації вже надали спеціалізовану підтримку для ремонту й реконструкції українського енергосектору загальною вартістю 3 мільйони євро.