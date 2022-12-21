Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.
Крім того, найближчим часом до Чернігівської області буде передано додатково ще 25 трансформаторів в рамках допомоги від Литовської Республіки.
Під час передачі обладнання надзвичайний і повноважний посол Литовської Республіки в Україні Вальдемарас Сарапінас запевнив у продовженні допомоги українському народу з боку Литви.
Своєю чергою міністр енергетики України Герман Галущенко подякував Литві за чітку політичну позицію та потужну підтримку, в тому числі енергетичну.
“На жаль, російські обстріли тривають, тому наші потреби в обладнанні зростають з кожним тижнем. Внаслідок атак наша енергетична інфраструктура зазнала значних ушкоджень”, – зазначив Герман Галущенко.
А також додав, що найбільш критичною потребою зараз є високовольтні трансформатори.
Зазначимо, що у листопаді Литва відправила в Україну 6 вантажівок зі 114-ма трансформаторами різної потужності, а також готує наступний пакет гуманітарної допомоги для українського енергосектору на суму 2 мільйони євро.
Міністр енергетики України Герман Галущенко зустрівся з міністром енергетики Литви Дайнюсом Крейвісом.
Під час зустрічі Дайнюс Крейвіс висловив усебічну підтримку українському народу та наголосив, що Литва допомагатиме Україні й надалі. Відтак, з Литви в Україну відправлено 6 вантажівок зі 114-ма трансформаторами різної потужності. Всього Литва має намір надати 252 трансформатори.
Крім того, зараз готується наступний пакет гуманітарної допомоги для енергетики України на суму 2 мільйони євро.
Герман Галущенко поінформував литовського колегу про надзвичайні руйнування, яких зазнала українська енергетична інфраструктура внаслідок масштабних ракетних обстрілів з боку РФ. А також подякував литовським партнерам за оперативну допомогу.
Зауважимо, що з початку широкомасштабної війни Росії проти України литовські енергетичні компанії та організації вже надали спеціалізовану підтримку для ремонту й реконструкції українського енергосектору загальною вартістю 3 мільйони євро.
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