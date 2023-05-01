Про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни.
У квітні 2022 року західні офіційні особи повідомили, що Росія не мала жодного командувача своїми силами в Україні з початку вторгнення 24 лютого 2022 року. Ймовірно, Путін прагнув представити себе головнокомандувачем і організатором успішного вторгнення в Україну.
Російські військові плани показали, що Кремль очікував захопити Київ за лічені дні. За даними аналітиків, Путін прагнув швидко взяти під контроль українські території та оголосити це “особистою геополітичною перемогою”.
Можливо, Путін не хотів призначати командувача, який би керував повномасштабним вторгненням, щоб у разі успішної “спецоперації” перемогу приписували не військовому командиру, а йому особисто.
Зазначено, що ця динаміка, подібна до ситуації між радянським лідером Йосипом Сталіним і маршалом Радянського Союзу Георгієм Жуковим під час Другої світової війни. Сталін мав застарілий військовий досвід і, як повідомляється, заздрив військовим подвигам Жукова.
“У Путіна немає військового досвіду, що, можливо, ще більше сприяло його рішенню не призначати командувача для вторгнення Україну, який міг би посунути його, приписавши собі заслуги в очікуваній драматичній перемозі”, – йдеться в ISW.
- Противник і надалі намагається поповняти свої втрати в живій силі за рахунок ув’язнених осіб. Нещодавно відзначено прибуття близько 400 таких осіб, завербованих ПВК “Вагнер”, до одного із польових таборів окупантів у Бердянському районі Запорізької області. Подібне поповнення очікується і в районі Луганська. Відомо про заплановану підготовку на одному із полігонів поблизу міста до 200 осіб із числа засуджених. Підготовка триватиме декілька тижнів. Особовому складу комендантської роти, яка буде забезпечувати охорону цього контингенту, віддано наказ про відкриття вогню на ураження при будь-яких спробах до втечі чи непокорі.
- На тимчасово окупованих територіях Херсонської області окупаційна адміністрація проводить “флешмоб”, в межах якого всі колаборанти знімають відео з відмовою від українського громадянства.