Небажання російського президента Володимира Путіна призначити головного командувача армії, яка здійснила повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, призвело до невдач військових РФ у захопленні Києва "за три дні".

Про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни.

У квітні 2022 року західні офіційні особи повідомили, що Росія не мала жодного командувача своїми силами в Україні з початку вторгнення 24 лютого 2022 року. Ймовірно, Путін прагнув представити себе головнокомандувачем і організатором успішного вторгнення в Україну.

Російські військові плани показали, що Кремль очікував захопити Київ за лічені дні. За даними аналітиків, Путін прагнув швидко взяти під контроль українські території та оголосити це “особистою геополітичною перемогою”.

Можливо, Путін не хотів призначати командувача, який би керував повномасштабним вторгненням, щоб у разі успішної “спецоперації” перемогу приписували не військовому командиру, а йому особисто.

Зазначено, що ця динаміка, подібна до ситуації між радянським лідером Йосипом Сталіним і маршалом Радянського Союзу Георгієм Жуковим під час Другої світової війни. Сталін мав застарілий військовий досвід і, як повідомляється, заздрив військовим подвигам Жукова.

“У Путіна немає військового досвіду, що, можливо, ще більше сприяло його рішенню не призначати командувача для вторгнення Україну, який міг би посунути його, приписавши собі заслуги в очікуваній драматичній перемозі”, – йдеться в ISW.