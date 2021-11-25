Про це йдеться у повідомленні Шостого флоту ВМС США у Twitter.

“USS Arleigh Burke (DDG 51) розпочав свій перехід у північному напрямку до Чорного моря, щоб працювати з нашими союзниками та партнерами по НАТО в регіоні”, – йдеться у дописі.

USS Arleigh Burke (DDG-51) – есмінець, який здатний виконувати різноманітні завдання завдяки своєму озброєнню.

Есмінець “Арлі Берк” є найбільш багатосерійним типом бойового надводного корабля з повною водотоннажністю понад 5000 тонн.

Він входить до складу 2-ї ескадри есмінців і ударної авіаносної групи авіаносця “Теодор Рузвельт”.